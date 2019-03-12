"Мы хотим уменьшить влияние Месси". Тренер "Лиона" - о матче с "Барселоной"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что его команда попытается уменьшить влияние форварда сине-гранатовых Лионеля Месси на игру.

- Мы должны играть в наш футбол, играть со свободой, - приводит слова Женезьо официальный сайт УЕФА. - Мы знаем, что нам будет трудно против одной из лучших команд в мире. Но мы знаем, что способны добиться своего, ведь мы уже делали это.

Результат "Аякса" против "Реала" придает нам сил. Многое зависит от Месси. Мы разработаем такой план игры, чтобы уменьшить его влияние. Но нам нужно идеально рассчитать риски. Я сомневаюсь, что этот матч закончится 0:0. Нам нужно забить, а еще быть готовыми терпеть на поле.

Напомним, первый матч между "Лионом" и "Барселоной" завершился вничью 0:0.

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