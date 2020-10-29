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«Мы хотели контролировать мяч». Семак — о поражении в Дортмунде

01:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

— К сожалению, проиграли. «Боруссия» играла хорошо, интенсивно много прессинговала, поэтому у нас не получилась игра, — сказал Семак. — Хорошие атакующие действия в обороне было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти. Мы пытались обострить игру, используя ресурсы, но у нас не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили.

— Казалось, что Дзюбе сложно было убежать от защитников. В чем заключался контратакующий план?

— Почему контратакующий? Мы хотели контролировать мяч, иногда это получалось, но не так много, как хотелось бы. В быстрых атаках у нас были Саша Ерохин и Далер Кузяев — та группа, которая могла выбежать в атаку. (Гоша Чернов)

Боруссия Д — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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