Музыкант Род Стюарт считает, что «Селтик» сможет выиграть Лигу чемпионов, если перейдет в чемпионат Англии

Болельщик «Селтика», легендарный рок-музыкант Род Стюарт считает, что клуб из Глазго сможет претендовать на победу в Лиге чемпионов, если перейдет из чемпионата Шотландии в английскую премьер-лигу. Во вторник клуб из Глазго уступил дома в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов румынскому ЧФР (3:4, первый матч — 1:1).

— Мы редко проводим неудачные матчи на «Селтик Парк», но думаю, причина этого в том, что мы слишком несерьезно отнеслись к матчу. Мы думали, что победим, — цитирует Talk Sport Рода Стюарта. — Нам нужно двигаться дальше. Сейчас мы будем играть в Лиге Европы, и нужно постараться ее выиграть.

«Селтик» никогда не выиграет Лигу чемпионов, мы это знаем. Мы выбросили 30 миллионов фунтов на трансферы, чтобы не пробиться в группу. Мы никогда ее не выиграем, если только не присоединимся к английскому чемпионату, где можем заработать деньги и позволить себе игроков, которых покупают «Арсенал», «Тоттенхэм» и другие.

«Селтик» за всю историю выиграл только один международный трофей — Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) в 1967 году.