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Музыкант Дрейк поставил один миллион долларов на победу «Арсенала» в Лиге чемпионов

Алина Савинова

Канадский музыкант Дрейк сделал ставку на финал Лиги чемпионов-2025/26 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Как сообщил в своих соцсетях 39-летний рэпер, он поставил 1 миллион долларов на победу лондонцев.

В спорте есть миф о проклятии Дрейка — его ставки часто оборачиваются поражениями выбранных им команд и спортсменов.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Арсенал».

Парижане победили в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Лондонцы сыграют в финале турнира впервые за 20 лет.

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