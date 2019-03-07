Мусса Марега: "Волшебный вечер!"

Нападающий "Порту" Мусса Марега после победы над "Ромой"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда добилась выдающегося результата. Сам малиец забил в шести подряд матчах турнира.

- Волшебный вечер! Играя на своем поле перед преданными болельщиками, мы знали, что способны на многое, - цитирует официальный сайт УЕФА Марегу. - Фантастические чувства. Это выдающийся результат, и мы должны отпраздновать должным образом.