Мусса Марега: "Волшебный вечер!"

Нападающий "Порту" Мусса Марега после победы над "Ромой" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда добилась выдающегося результата. Сам малиец забил в шести подряд матчах турнира.
- Волшебный вечер! Играя на своем поле перед преданными болельщиками, мы знали, что способны на многое, - цитирует официальный сайт УЕФА Марегу. - Фантастические чувства. Это выдающийся результат, и мы должны отпраздновать должным образом.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026858/index.html
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