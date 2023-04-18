Мусиала заявил, что «Баварии» не повезло в первом матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от ответной игры с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы все верим, что можем перевернуть это противостояние. Первый матч в Манчестере показал нам это. Мы очень хорошо сыграли против «Сити» в первом матче, играли очень уверенно. У нас были шансы забить, если бы нам чуть больше повезло, игра была бы другой. Мы знаем: теперь эти моменты должны пройти и состояться в Мюнхене», — приводит слова Мусиалы SportBild.

Первый матч завершился победой «горожан» со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.