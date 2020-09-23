Мусаев оценил шансы «Краснодара» на выход в группу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над ПАОКом (2:1) в матче плей-офф Лиги чемпионов оценил шансы на попадание в групповую стадию турнира, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он объяснил замену Реми Кабелла.

— Как ожидалось, была сложная игра, — отметил Мусаев. — Первый тайм начали с пенальти в наши ворота, Матвей Сафонов сыграл отлично. Затем мы перехватили инициативу, создали много моментов. Но пропустили в одной из атак. Радует, что смогли сразу отыграться. Дальше владели преимуществом. Второй тайм был более закрытым. Каждая команда понимала ценность ошибки, потому моментов было меньше. Я рад, что мы забили второй гол. Ребята молодцы, все, что могли, оставили на поле, даже в раздевалке было тихо. Но шансы в Греции будут 50 на 50.

— Почему капитаном был Берг? Были ли другие кандидаты?

— Да, были. Матвей Сафонов. Но мы не хотели нагружать парня дополнительной ответственностью. Маркус Берг — самый опытный игрок, профессионал, прошел много испытаний на поле, и потому выбор его капитаном был логичен.

— Кабелла выглядел расстроенным, Вандерсон прихрамывал. Нет ли травм?

— Нет, Реми заменили из-за того, что в прессинге в средней части поля он подустал, мы стали испытывать проблемы. Вышел свежий Уткин. У Вандерсона есть дискомфорт, у него уже назначен МРТ, и мы поймем, в чем дело.

— Насколько счет 2:1 приемлем для «Краснодара» перед матчем в Салониках?

— Шансы 50 на 50, и хотелось бы оставить свои ворота дома в неприкосновенностью Но радует, что мы забили 2, отыгрались. Все решится в ответной игре.