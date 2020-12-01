Мусаев объяснил причину неудачных выступлений «Краснодара» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» ответил на вопросы журналистов.

— Есть ли уже понимание того, как, не снижая высоких задач в Тинькофф РПЛ, успешно выступать и в Лиге Чемпионов? Что нужно корректировать: кадровый состав, подготовку к матчам, увеличивать глубину «скамейки» или что-то еще?

— Мы видим, насколько высоки скорости в Лиге чемпионов, насколько высок уровень принятия решений, технического мастерства. Это ориентир, к которому нужно стремиться. Все поняли, что не стоит входить в сезон, когда нет полноценной подготовки и с темпом в две игры в неделю. Конечно, нужна большая «скамейка», но никто не ожидал столько травм и болезней. Пищи для размышлений много, нужно это осмыслить и внести коррективы в свою работу.

— Достаточно ли Вам общения с иностранными футболистами через переводчика? Или же Вы можете общаться с ними напрямую? И вообще, на Ваш взгляд, насколько важна для тренера возможность именно прямого общения с футболистами, без переводчика?

— Конечно, общаться на одном языке важно. Личное общение имеет большое значение, а также то, как выстраиваешь общение с командой. Есть футболисты, которые общаются только на испанском, английском. У нас хорошие переводчики и нет белых пятен, которые остаются недосказанными. Большой проблемы с этим в команде нет.(Екатерина Потапова)

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 20.55 (мск).