Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал стычку на поле, которая случилась между игроками «быков» Юрием Газинским и Кайо.

— Согласен, что пропущенный гол похож на пропущенный гол от «Валенсии», — отметил Мусаев. — Нельзя так авантюрно в конце идти в атаку. Показалось, что задняя линия недостаточно агрессивно выдавливала. У соперника был контроль, давление. Нужно было поджимать, передвигать игру в центр, на половину соперника. Это не удалось, к сожалению.

— Что случилось у Кайо с Гизанским? Связано ли это с пропущенным голом?

— Гол пришел не по центру, а с левого полуфланга. На повышенных тонах неплохо говорить, иногда надо так делать и говорить, что думаешь. Поговорили на повышенных тонах — ничего страшного. Гол пришел не оттуда.

— Будут ли применены какие-то санкции к игрокам за их поведение? Что вы им сказали на этот счет?

— Не вижу проблем. Поговорили на повышенных тонах. Мужчины играют в футбол. Иногда бывают повышенные разговоры, драки. Это часть нашей профессии. (Екатерина Потапова)