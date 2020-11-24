Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Первый тайм был средним как у нас, так и у соперника, не было целостной игры, — отметил Мусаев. — Мы после перерыва не ожидали, что соперник перестроится на 3-5-2, но наше давление принесло плоды. Мы создавали моменты, забили гол. Но в конце было у соперника больше моментов, в итоге пропустили второй мяч. Нельзя показывать себя такими несдержанными.

— Запланирована ли была замена Шапи?

— Мы понимали, что Вандерсон может сыграть максимум 45 минут. Мы не совсем были довольны происходящем в первом тайме, воспользовались этим. Он забил, в середине просел. В концовке подсел.

— Сегодня Кабелла и Классон наносили простые удары из выгодных позиций. Повлиял уровень соперников или стечение обстоятельств?

— Классон играл за сборную, до этого он провел много матчей против топ-соперников. Просто так сложилось, что они не очень хорошо реализовали свои моменты.

— На что вы обратили внимание команды в перерыве? И довольны ли текущим физическим состоянием Вандерсона?

— Вандерсон последний матч провел против первой игры с ПАОКом, он почти не тренировался в общей группе. Мы рады, что наши футболисты возвращаются. Ари и Вандерсону надо набирать форму. В перерыве мы поменяли прессинг, много накрывали, заставляли выбивать мяч. Далее соперник снова перестроился. (Екатерина Потапова)