Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» ответил на вопросы журналистов.

— «Севилья» — большая команда, действующий победитель Лиги Европы, — отметил Мусаев. — За последние годы она многое выиграла в Европе. Для нашего города это большое событие. Мы сделаем все, чтобы добиться максимального результата.

— В какой мере травмированные игроки готовы демонстрировать свой максимум и в чемпионате, и в Лиге чемпионов?

— Нельзя обобщать этот вопрос. Кто-то вышел раньше, кто-то позже. Нужно немного времени, чтобы игроки набрали свои кондиции, но главное, они с нами.

— Уделялось ли особое внимание игре в обороне?

— Конечно, мы уделяем и атаке, и обороне. Мы разобрали ошибки, которые допускали раньше. Стараемся уделять внимание всему. Надеюсь, дома мы будем действовать надежнее, чем это было на выезде. (Екатерина Потапова)