Мурад Мусаев: «Воспользуемся трудностями в игре «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— «Челси» последние два матча завершил 0:0. Многие отмечают высокий уровень игры новичка Менди. За счет чего вы планируете вскрыть ворота соперника? Устроит ли вас счет 0:0?

— Вряд ли какой-то тренер на пресс-конференции раскроет свой план, как он хочет играть, расскажет, как я вижу ситуацию У «Челси» не только хороший вратарь, но и вся команда. То, что не пропустили, — это общекомандная заслуга. Поэтому у них есть как ряд сильных сторон, так и моменты, где возникают проблемы. Будет пытаться воспользоваться трудностями, которые мы увидели в последних матчах. (Екатерина Потапова)