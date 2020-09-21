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Мурад Мусаев: «Важно наладить взаимопонимание между лидерами»

15:03
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа заявил, что группа лидеров команды возвращается в строй, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— «Краснодар» ни разу не проиграл в течение последнего месяца, крупно победил в последних двух турах. Как настраиваете игроков перед матчем с ПАОКом? На что расставляете акценты, чтобы команда не переоценила свои возможности после недавних 7:2 с «Химками»?

— У нас нет ни единого повода, чтобы переоценивать себя в чемпионате России. Мы не набрали столько очков, сколько планировали. Мы забили много «Химкам», набрали очки, но это игра, о которой мы уже забыли. Плюс сейчас возвращается группа лидеров после длительного отсутствия, и нам важно наладить взаимопонимание между ними.

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