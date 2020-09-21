Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед домашним матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа заявил, что только убыстрение игры позволит команде получить преимущество в этой встрече, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Ожидания от игры? Обеим командам остался один шаг до группы, это большая цель, — отметил Мусаев. — Будет большой матч. Только в играх такого накала, с такого высокого уровня соперником мы можем прогрессировать, видеть свой уровень. Мы ждали давно такой матч. Предстоит упорная борьба на каждом участке поля. Это будет важный день в истории клуба.

— «Бенфика» в игре с ПАОКом владела мячом более 70 процентов времени, но испытывала сложности в созидании. Что нужно сделать «Краснодару», чтобы этого избежать? Какие особенности игры ПАОКа вы для себя отметили?

— Неправильно переносить то, что было в матче с «Бенфикой», на нашу игру. В игре с ПАОКом важно играть быстро, важны переходные фазы. Это будет ключевой момент, просто контроль мяча не позволяет иметь преимущество. Только убыстрение игры в каждой фазе может принести преимущество на каждом участке поля и моменты и для обострения игры.

— Какие уроки из прошлогоднего матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» вы вынесли для себя, как тренер?

— Каждый матч на этом уровне — большой опыт. Тогда много решилось в матче в Греции, где была равная игра. До пропущенного мяча мы потеряли Кабеллу, в концовке мы были нетерпеливы, пропустили еще 3 мяча. Нужно было этого избежать. Нужно было закончить матч со счетом 0:1, 0:2, и потом в Краснодаре отыгрываться. Плюс кадровая ситуация была не очень хорошей, состав команды сильно обновился. Мы сделали выводы из этого, постараемся эти ошибки не допустить.