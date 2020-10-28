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Мурад Мусаев: «Ошибки Сафонова? Каждый вратарь должен через это пройти»

28 октября 2020, 23:35
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Челси» (0:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов оценил игру голкипера «быков» Матвея Сафонова.

— Можно ли назвать ошибками Сафонова первый и четвертый пропущенный голы?

— Я не хотел бы говорить об ошибках. Мы вместе добиваемся победы, вместе проигрываем, — заявил Мусаев. — Матвей нас много выручал. Много очков набрали при его помощи. Любой вратарь ошибается. Разберем ошибки с холодной головой. Думаю, Матвей будет только сильнее, каждый вратарь должен это пройти.

— Перед еврокубками «Краснодар» отрабатывает игру без мяча? И чем отличается подготовка от РПЛ?

— Очень трудно готовиться в нынешних условия х — 2 или 3 дня между играми. Мы в основном восстанавливаемся. У нас нет возможности большой ротации, те же Олссон и Берг вышли после болезни, еще не до конца готовы. Полноценной подготовкой это назвать сложно. Только тактически — теория, построение на поле. (Екатерина Потапова)

Краснодар — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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