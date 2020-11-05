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Мурад Мусаев: «Кайю на ровном месте подарил сопернику гол»

01:43
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Нет оправданий, мы сами проиграли этот матч, — заявил Мусаев. — После достаточно хорошего начала пропустили мяч, после этого нужно было контролировать игру, но мы слишком прижались, подарили победу сопернику. Перспективы? Мне трудно говорить о перспективах, посмотрите на наш состав. С ПАОКом и сейчас изменения в составе 70 процентов. Есть вещи, на которые я не могу влиять. Наши перспективы зависят от тог, насколько мы будем в боевом составе. Я надеюсь, это все прекратится, и потихоньку все вернутся.

— Положение Кайю в команде как-то изменится после сегодняшнего матча?

— Кайю на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе, мы это разберем это на теории. (Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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