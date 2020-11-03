Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» ответил на вопросы о силе соперника. Также он сообщил новости о тех, кто может вернуться в состав или пропустит встречу.

— «Севилья» — одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества, ожидаем интересный матч, — отметил Мусаев. — Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла — нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. Вандерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе.

— Что скажете о сопернике?

— «Севилья» — достаточно разнообразная команда, которая демонстрирует агрессивный прессинг, много атак развивается через фланг. Слабых сторон не так много, но они есть, и я не хотел бы их озвучивать.

— В каком психологическом состоянии находится «Краснодар» после отрицательных результатов?

— Прежде всего, результаты связаны с тем, что мы не можем рассчитывать на 5-6 ведущих футболистов. Не так мы мечтали начать Лигу чемпионов, но так бывает, к сожалению. Мы должны быть сильными и дисциплинированными, но в то же время раскрепощенными. Другого пути у нас нет. Мы пока не можем сказать, что состав оптимальный. Но футболисты, которые выйдут, оставят все силы на поле.

— Можно ли сравнивать «Севилью» в нулевых с нынешней командой?

— В те годы команда тоже была сильна. Я уже не вспомню акцент, который раньше был в ее игре. Это одна из моих любимых команд в Европе, я раньше за нее переживал. Команда постоянно выступает в еврокубках, играет в атакующий футбол. Так было и в ту пору, когда там играл Кержаков. Концепция не поменялась и сейчас, на эту команду также приятно смотреть. (Екатерина Потапова)