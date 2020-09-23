Мурад Мусаев: «Хочется видеть более быстрое движение мяча»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над ПАОКом (2:1) в матче плей-офф Лиги чемпионов заявил, что убыстрение игры принесло свои плоды, но его надо улучшать, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он признал, что без болельщиков играть сложнее.

— Труднее или легче была игра без болельщиков?

— Конечно, труднее. Я представляю, какой был бы аншлаг, нам не хватало болельщиков. Они встретили нас с файерами перед стадионом. Они ездят за нами. Поэтому я выражаю им большую благодарность. Мы чувствовали поддержку даже при пустых трибунах. Но в Лиге чемпионов, надеюсь, будут еще матчи, и болельщики сумеют насладиться этим большим турниром.

— Вы говорили, что важны переходные фазы. Насколько вы довольны этим компонентом?

— Трудно дать полную оценку сейчас. Наверно, могли играть при отборе больше вперед, быстрее перестраиваться. Хотелось, чтобы движение мяча было более быстрым. В первом тайме было несколько моментов, где мы убыстряли игру, и это приносило свои плоды. Переходные фазы были неплохими, но могло быть и лучше.

— Классон за матч 4-5 раз отдавал передачи пятками. Иногда они были неточными. Не было ли в перерыве разговора с ним?

— Потери имели большое значение, и в начале второго тайма было несколько потерь, когда мы перед штрафной играли, можно сказать, напролом. Теряли мяч, а потом бежали всей командой в оборону. В первом тайме, если он даже и ошибался, не было быстрых атак на наши ворота. Мы понимаем, что не каждая пятка может проходить, но эти действия связаны с обострением, они нестандартны, сопернику сложно на них реагировать, поэтому я ничего Классону в перерыве не говорил. Это часть нашей игры. Мне показалось, в этом компоненте все было нормально.

— ПАОК провел несколько опасных атак через Яннулиса. Нет ли вопросов по отработке назад Вандерсона? Не было ли мысли заменить его раньше и не обязательно на Шапи?

— Яннулис доставляет многим проблемы, он игрок очень серьезного уровня. Вандерсон отрабатывал в обороне больше обычного. Да, были мысли. Может, поменять Вандерсона с Классоном флангами. Может, убрать Вандерсона. Но он был опасен, хорошо принимал мяч под давлением. Много атак развивалось с его участием. Мыслей было много, но Вандерсон отработал больше обычного в обороне.

— Почему пенальти бил Классон, а не Берг? Связано ли это с тем, что в прошлом матче Берг промахнулся?

— Нет, это не связано с промахом. У нас есть три пенальтиста — Берг, Кабелла и Классон. Перед матчем мы отрабатываем углы, в которые хотим бить, понимаем, где будем наиболее эффективнее. Решили, что в этом матче будет бить Классон, но в следующих может пробить как Берг, так и Кобелла.