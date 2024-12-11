Мукиеле назвал заслуженной победу «Байера» над «Интером»

Защитник «Байера» Норди Мукиеле прокомментировал свой гол и победу команды из Леверкузена в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

27-летний футболист стал автором единственного и победного гола «Байера» на 91-й минуте встречи.

«Сейчас я счастлив не столько из-за своего гола, сколько оттого что мы одержали невероятно важную победу. Мы верили, что в какой-то момент забьем «Интеру» и наша вера и работа были вознаграждены. Мы заслужили эту победу», — цитирует Мукиеле пресс-служба УЕФА.

«Байер» с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Интер» набрал аналогичное количество очков и идет 4-м.