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«Можем без стыда взглянуть друг другу в глаза». Верратти — о поражении от «Манчестер Сити»

03:11
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда сражалась до последнего.

«Мы сражались до последнего. Можем без стыда взглянуть друг другу в глаза, поскольку каждый выложился без остатка. Играя против самых серьезных соперников, невозможно атаковать все 90 минут и при этом не нажить никаких проблем. Но и сегодня мы показали характер, однако «Сити» заслужил победу. Он играет под руководством одного тренера уже шесть или семь лет и в итоге впервые вышел в финал. Хотя и у нас есть повод для гордости за результаты двух последних лет: финал, а теперь — полуфинал. Продолжим и в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры