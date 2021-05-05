Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда сражалась до последнего.

«Мы сражались до последнего. Можем без стыда взглянуть друг другу в глаза, поскольку каждый выложился без остатка. Играя против самых серьезных соперников, невозможно атаковать все 90 минут и при этом не нажить никаких проблем. Но и сегодня мы показали характер, однако «Сити» заслужил победу. Он играет под руководством одного тренера уже шесть или семь лет и в итоге впервые вышел в финал. Хотя и у нас есть повод для гордости за результаты двух последних лет: финал, а теперь — полуфинал. Продолжим и в дальнейшем», — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.