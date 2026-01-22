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22 января, 04:11

Кайседо: «Росеньор отлично справляется со своей работой в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо прокомментировал победу над «Пафосом» (1:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Это был очень сложный матч, но мы отлично отреагировали на то, как развивались события, и доминировали. Было важно взять три очка, и я очень рад, что это удалось.

Росеньор? Он отлично справляется со своей работой, и мы хорошо адаптируемся к тому, что он от нас требует. Мы очень усердно работаем каждый день. Для нас важно выполнять его требования, чтобы от матча к матчу становиться лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Кайседо.

«Челси» набрал 13 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Пафос» опустился на 30-ю строчку — 6 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур.
21 января, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
1:0
Пафос
&laquo;Барселона&raquo; на&nbsp;выезде обыграла пражскую &laquo;Славию&raquo; в&nbsp;матче 7-го тура&nbsp;ЛЧ.Камбэк «Барсы» в Праге, вместе с Салахом к «Ливерпулю» вернулись победы, Спаллетти обыграл Моуринью
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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