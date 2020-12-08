Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мойзе Кин: «В «ПСЖ» у меня есть возможность каждый день учиться у Неймара и Мбаппе»

06:24
Теги:

Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Истанбула».

«Я счастлив быть здесь. Хочу выкладываться на все сто ради своих одноклубников и болельщиков. У меня есть возможность каждый день учиться у Неймара и Килиана Мбаппе. Все здесь складывается хорошо для меня. Мне нравится выкладываться на поле и помогать команде в достижении больших целей.

Впереди еще один отличный матч против «Истанбула». Прошлое остается в прошлом. У них хорошая команда. Мы предельно сконцентрированы на выходе в следующий раунд», — приводит слова Кина официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир