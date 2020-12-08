Мойзе Кин: «В «ПСЖ» у меня есть возможность каждый день учиться у Неймара и Мбаппе»
06:24
Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Истанбула».
«Я счастлив быть здесь. Хочу выкладываться на все сто ради своих одноклубников и болельщиков. У меня есть возможность каждый день учиться у Неймара и Килиана Мбаппе. Все здесь складывается хорошо для меня. Мне нравится выкладываться на поле и помогать команде в достижении больших целей.
Впереди еще один отличный матч против «Истанбула». Прошлое остается в прошлом. У них хорошая команда. Мы предельно сконцентрированы на выходе в следующий раунд», — приводит слова Кина официальный сайт УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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