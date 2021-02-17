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«Я долго буду помнить этот матч». Мойзе Кин — о победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»

02:22
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Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин после победы над «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что надолго запомнит эту игру.

«Я долго буду помнить этот матч. Мы отлично сыграли и особенно хорошо оборонялись. В концовке пришлось попотеть, но нам удалось справиться с трудностями. Тренер попросил меня работать в защите, и я отрабатывал на правом фланге, поскольку Жорди Альба часто шел вперед. Для достижения хороших результатов на выезде приходится выкладываться на полную катушку.

Прошлый год сложился для меня непросто. Благодаря партнерам по команде мне все же удалось обрести уверенность в «ПСЖ». Они хорошо меня встретили, и это придало мне желания работать, не покладая рук", — цитирует пресс-служба УЕФА Кина.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.

Барселона — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029477--barcelona-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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