Моуринью заявил, что Ибрагимович не перейдет в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» ответил на вопрос, может ли команду пополнить шведский форвард Златан Ибрагимович. Контракт футболиста с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце года.

— Златан — отличный игрок и отличный парень, — цитирует Моуринью Sky Sports. — Но я сказал бы, что шансов (на его переход — прим. «СЭ») нет. У нас есть лучшие нападающие в Англии. У нас есть один из топ-2 или топ-3 нападающих мира. Это не имеет смысла. Златан может играть в любом клубе мира, хоть ему уже и 30. Но для игрока его масштаба нет смысла переходить в клуб, где уже есть Харри Кейн.

38-летний Златан Ибрагимович в прошедшем сезоне провел 31 матч за «Гэлакси» и забил 31 мяч при восьми голевых передачах.