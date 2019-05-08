Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала"​ Жозе Моуринью, который сейчас является экспертом на телеканале beIN Sports, раскритиковал "Барселону" за четвертый пропущенный гол в ответном матче 1/2 финала лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4). Дивок Ориги​ оформил дубль, забив гол с углового.

– Если такой гол ты увидишь в матче юношеских команд, ребят лет 14-15, то скажешь, что у пропустивших его мальчишек нефутбольное мышление, - сказал Моуринью. - Очень трудно найти оправдание тому, что произошло. Хотелось бы услышать объяснение Вальверде.

Lineker and Rio loved Origi’s goal 😂 pic.twitter.com/u53PzvZ099 – 96🔥Red Magic 1892🔥96 (@RedMagicAgain) 7 мая 2019 г.

Кошмарная ошибка, выбившая "Барселону" из Лиги чемпионов. Как это было