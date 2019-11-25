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Моуринью считает, что в следующем сезоне «Тоттенхэм» может выиграть премьер-лигу

18:10
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» ответил на вопросы журналистов. Он считает, что в следующем сезоне у его команды есть шанс стать чемпионом Англии.

— Самое прекрасное в том, что мне не нужны другие игроки, — цитирует португальца официальный сайт УЕФА. — Я доволен теми, что у меня уже есть. Просто нам нужно время. Этих ребят я знаю хорошо, ведь мои команды не раз играли против них. В этом сезоне премьер-лигу нам не выиграть, но мы можем это сделать в следующей кампании. Не обещаю, что так и будет, но мы способны сделать это.

Моуринью возглавил «шпор» после ухода из команды Маурисио Покеттино. Матч «Тоттенхэм» -«Олимпиакос» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027098/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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