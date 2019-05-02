Португальский тренер Жозе Моуринью считает, что его коллега Маурисио Покеттино, возглавляющий "Тоттенхэм" ошибся с тактикой на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1).

- После матча Покеттино говорил, что его тактика не совсем сработала. И со стороны это также чувствовалось, хотя он и пытался немного это скрыть. Начало матча было неудачным. Трем центральным защитникам было нечего делать, потому что "Аякс" играл без центрального нападающего, - цитирует Моуринью RT. - Когда так происходит, на остальном поле семеро играют против десятерых. Душан Тадич опустился назад, Хаким Зиех также сместился, и "Тоттенхэму" стало непросто контролировать игру. Покеттино видел это, и травма Яна Фертонгена заставила что-то менять.

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