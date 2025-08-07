Футбол
7 августа, 11:02

Моуринью считает, что «Фенербахче» доминировал в матче с «Фейеноордом»

Алина Савинова

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Фейеноорда», несмотря на поражение (1:2).

«Очень доволен игрой своих футболистов. У соперника, который является хорошей командой, были трудности. Мы доминировали в матче. Я известен своей критикой судей после поражений, но в этот раз арбитр был великолепен. Он работал на мировом уровне», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Ответный матч команд состоится в Стамбуле 12 августа.

