Моуринью — о вылете «Фенербахче»: «Мы в любом случае никогда не выиграли бы Лигу чемпионов»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о вылете команды из квалификации Лиги чемпионов.

Турецкая команда уступила «Лиллю» (1:2, 1:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Я горжусь своими игроками, мы все сделали как команда. Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы в любом случае никогда не выиграли Лигу чемпионов», — цитирует Моуринью A Spor.

«Фенербахче» сыграет в групповом турнире Лиги Европы.