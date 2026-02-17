17 февраля, 17:58

Моуринью: «Хочу выбить «Реал» из Лиги чемпионов, но чтобы Арбелоа выиграл Ла лигу и остался в клубе»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий стыковой матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Я бы очень хотел выбить «Реал» из Лиги чемпионов, но чтобы при этом Арбелоа выиграл Ла лигу и остался в клубе надолго. Он отличный парень, он этого заслуживает», — цитирует Моуринью The Touchline.

Первая встреча между командами состоится на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 17 февраля. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В январе «Бенфика» в матче общего этапа обыграла «Реал» со счетом 4:2.

Лига чемпионов: онлайн трансляция первых стыковых матчей 17&nbsp;февраля 2026 года.«Бенфика» — «Реал», «Монако» — «ПСЖ», «Галатасарай» — «Ювентус», «Боруссия» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Альваро Арбелоа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал
Жозе Моуринью
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
