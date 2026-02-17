Моуринью: «Хочу выбить «Реал» из Лиги чемпионов, но чтобы Арбелоа выиграл Ла лигу и остался в клубе»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий стыковой матч против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Я бы очень хотел выбить «Реал» из Лиги чемпионов, но чтобы при этом Арбелоа выиграл Ла лигу и остался в клубе надолго. Он отличный парень, он этого заслуживает», — цитирует Моуринью The Touchline.

Первая встреча между командами состоится на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 17 февраля. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В январе «Бенфика» в матче общего этапа обыграла «Реал» со счетом 4:2.