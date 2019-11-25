Моуринью перед матчем с «Олимпиакосом» заявил, что его команда никого не боится

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» ответил на вопросы журналистов.

— Как и все в футболе, я очень люблю этот турнир. Все мечтают выиграть его, — цитирует португальца официальный Twitter клуба. — У нас есть два матча, чтобы выйти из группы, и нам нужно сначала сосредоточиться на них. Сначала нам нужно пройти в плей-офф, это наша цель. Дайте мне время, чтобы развить мои идеи, и у нас не будет проблем, чтобы сыграть с любой командой Европы. Мы никого не боимся. Если ты можешь выиграть свой первый домашний матч, это тоже важно. Наш стадион лучший в мире, и у нас отличная поддержка. Попробуем добыть хороший результат и квалифицироваться в плей-офф.

Матч «Тоттенхэм» — «Олимпиакос» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.