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Моуринью перед матчем с «Олимпиакосом» заявил, что его команда никого не боится

18:02
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» ответил на вопросы журналистов.

— Как и все в футболе, я очень люблю этот турнир. Все мечтают выиграть его, — цитирует португальца официальный Twitter клуба. — У нас есть два матча, чтобы выйти из группы, и нам нужно сначала сосредоточиться на них. Сначала нам нужно пройти в плей-офф, это наша цель. Дайте мне время, чтобы развить мои идеи, и у нас не будет проблем, чтобы сыграть с любой командой Европы. Мы никого не боимся. Если ты можешь выиграть свой первый домашний матч, это тоже важно. Наш стадион лучший в мире, и у нас отличная поддержка. Попробуем добыть хороший результат и квалифицироваться в плей-офф.

Матч «Тоттенхэм» — «Олимпиакос» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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