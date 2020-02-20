Моуринью не побеждал в Лиге чемпионов с 2014 года

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не может выиграть матч в Лиге чемпионов с 2014 года. Лондонцы уступили дома «Лейпцигу» в первой игре 1/8 финала (0:1). Последний раз Моуринью выигрывал игру Лиги чемпионов в апреле 2014 года — его «Челси» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:0.

После этого специалист провел в главном еврокубковом турнире четыре встречи с «Челси», две с «Манчестер Юнайтед» и одну с «Тоттенхэмом».

Моуринью выигрывал Лигу чемпионов два раза — в 2004 году с «Порту» и в 2010 году с «Интером».