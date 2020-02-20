Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Моуринью не побеждал в Лиге чемпионов с 2014 года

01:17

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не может выиграть матч в Лиге чемпионов с 2014 года. Лондонцы уступили дома «Лейпцигу» в первой игре 1/8 финала (0:1). Последний раз Моуринью выигрывал игру Лиги чемпионов в апреле 2014 года — его «Челси» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:0.

После этого специалист провел в главном еврокубковом турнире четыре встречи с «Челси», две с «Манчестер Юнайтед» и одну с «Тоттенхэмом».

Моуринью выигрывал Лигу чемпионов два раза — в 2004 году с «Порту» и в 2010 году с «Интером».

Тоттенхэм Хотспур — РБ Лейпциг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир