Мотивация на понедельник. Сумасшедшие спасения молодого Нойера

Официальный Twitter УЕФА опубликовал видео с сэйвами голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Тогда он еще выступал за «Шальке».

? 21-year-old Manuel Neuer in inspired form back in 2008 ?#UCL | #MondayMotivation pic.twitter.com/6jlm3RpNMC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 20, 2020

На видео показана игра Нойера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2007/08 против «Порту» (0:1, пен. 4:1). В послематчевой серии пенальти немецкий вратарь отразил два удара.

34-летний Мануэль Нойер перешел из «Шальке» в «Баварию» в 2011 году. С «Шальке» он выиграл Кубок Германии и Кубок немецкой лиги.