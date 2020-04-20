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Мотивация на понедельник. Сумасшедшие спасения молодого Нойера

17:14
Мануэль Нойер. Фото Kicker.
Мануэль Нойер. Фото Kicker.
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Официальный Twitter УЕФА опубликовал видео с сэйвами голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Тогда он еще выступал за «Шальке».

На видео показана игра Нойера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2007/08 против «Порту» (0:1, пен. 4:1). В послематчевой серии пенальти немецкий вратарь отразил два удара.

34-летний Мануэль Нойер перешел из «Шальке» в «Баварию» в 2011 году. С «Шальке» он выиграл Кубок Германии и Кубок немецкой лиги.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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