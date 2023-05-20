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Сегодня, 11:28

Мостовой считает «Манчестер Сити» небольшим фаворитом в матче с «Интером» в финале ЛЧ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Я скажу так: настало время «Сити». Ну сколько лет уже не могут они выиграть. Все-таки «Сити» были небольшими фаворитами перед матчем. Не может же «Реал» каждый год выигрывать. Плюс у них команда набегалась, уже сил нет. Им нужно освежать команду все-таки. Это будет, и это неизбежно. В финале расцениваю шансы как 55 на 45 в пользу «Сити». Я не считаю англичан явными фаворитами. Да, после матча с «Реалом» все будут говорить, что они легко пройдут. Но я так не думаю. Это финал. К тому же у «Интера» тоже есть очень сильные футболисты», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

В финале Лиги чемпионов-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005129283_aleksandr_mostovoy_nastalo_vremya_manchester_siti
Александр Мостовой
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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  • andy1962

    если Интер забьет первым, у него будет больше шансов на победу. Главное - кто забьет первым.

    20.05.2023

    • Черчесов: «Ман Сити» на пике формы, но с тем, что «Интер» обречен, категорически не согласен»
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