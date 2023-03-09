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Мостовой: «Поражен такой ужасной игрой «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я просто киплю от беспомощности такого «ПСЖ», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового. — Это просто полный провал. Не забили ни одного мяча за две игры, имея такой состав. Игра просто ужасная у них. Клуб тратит миллиарды на игроков. А лучший в этой команде Серхио Рамос, которому скоро 37 лет. Если бы не он, там было бы гораздо больше, чем 2:0. Это просто ужас. Больше всего разочаровал Верратти, игрок такого уровня не должен так ошибаться. Тем более при счете 0:0. Можно же просто выбить мяч, зачем там возиться около своих ворот. Верратти мне всегда нравился, но делать такие грубейшие ошибки нельзя.

«Бавария» сыграла надежно. Там на замену выходят сильные футболисты. Когда по факту результат матча уже ясен, на замену вышли Мане и Сане. От «Баварии» исходит мощь какая-то. Что я заметил, игроки «ПСЖ» очень плохо ставили корпус. Верратти отлетал, Витиньо тоже. Руис еле-еле ходит. В середине поля был просто ужас — играют «ты — мне, я — тебе». Они все отлетали от Мюллера. Я просто поражен такой ужасной игрой «ПСЖ».

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.

Источник: Евро-футбол
Александр Мостовой
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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