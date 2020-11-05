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«Мостовой принял неправильное решение». Семак — о ничьей с «Лацио»

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Главный тренер «Зенита»? Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

— Мостовой не забил гол, но Кузяев показывал, что может принять передачу. Подвела неопытность?

— Лучшим предложением был гол. Если видел Далера, лучше было бы отдать, у него была убойная позиция. Если ты видишь партнера в более выгодной позиции, то нужно отдавать. Это закон футбола. На мой взгляд, он принял неправильное решение. Если и бить, то щекой.

— Круговой справился с задачами?

— И ему, и Мостовому, и Прохину надо набираться опыта. Не так много матчей в чемпионате, не говоря уже о Лиге чемпионов. У них хорошее будущее, должны расти. В условиях лимита у нас есть необходимость использовать молодежь. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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