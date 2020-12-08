Мостовой поделился ожиданиями от матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» и «Челси» — Краснодар".

— Шансы у «Зенита» остаются уже только на сегодняшнюю игру, что очень печально. Мог быть у них шанс зацепиться за какое-то место, выйти даже в ту же Лигу Европы, но видите, не сложилось. «Зениту» остается играть только, как говорится, за вознаграждение, которое все равно им в Лиге чемпионов платят, ну и за честь клуба.

Что касается матча «Челси» — «Краснодар» — это похожая ситуация, только с небольшим знаком «+». Краснодар все-таки в Лигу Европы пробился. Сейчас зависит все от состояния «Краснодара», а оно неплохое. Сейчас им нужно поднять игровой ритм, попробовать игроков, которым не хватает игровой практики. И «Челси» сегодня тоже ничего не надо, поэтому, думаю, команды сыграют в свое удовольствие.

Матч «Зенит» — «Боруссия» начнется в 20.55 по московскому времени. Сине-бело-голубые клуб уже не имеют шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

(Алла Родкина)