Морено: «Возможно, это лучший первый тайм «Вильярреала» за всю историю»

Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда вела в счете 2:0.

«Мы должны гордиться тем, чего добились. Команда до конца верила в успех и билась до самого финального свистка. В первом тайме мы сыграли блестяще. Возможно, это наш лучший первый тайм за всю историю», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.