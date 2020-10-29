Мората забил три гола «Барселоне». Все они были отменены ВАР
01:17
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» отметился необычным достижением. Испанец оформил хет-трик, но все три гола были отменены ВАР, так как игрок находился в офсайде.
Победу в матче одержала «Барселона» благодаря голам Усмана Дембеле и Лионеля Месси.
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