Мората забил три гола «Барселоне». Все они были отменены ВАР

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» отметился необычным достижением. Испанец оформил хет-трик, но все три гола были отменены ВАР, так как игрок находился в офсайде.

Победу в матче одержала «Барселона» благодаря голам Усмана Дембеле и Лионеля Месси.