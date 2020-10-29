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Мората забил три гола «Барселоне». Все они были отменены ВАР

01:17
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» отметился необычным достижением. Испанец оформил хет-трик, но все три гола были отменены ВАР, так как игрок находился в офсайде.

Победу в матче одержала «Барселона» благодаря голам Усмана Дембеле и Лионеля Месси.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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