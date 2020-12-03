Мората: «Роналду невероятен. Можно лишь учиться у таких игроков»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората после победы над киевским «Динамо» в 5-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда на верном пути. Также он восхитился 750-м голом Криштиану Роналду в карьере.

— Еще одна важная победа — мы на верном пути, — цитирует пресс-служба УЕФА Морату. — Надо лишь поправить кое-какие мелочи, и мы продолжим добиваться успеха. Роналду забил 750-й мяч в карьере. Он невероятен. Можно лишь учиться у таких игроков, как он.