Мората, Коман, Тете и Анхелиньо претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов
02:59
УЕФА на официальном сайте объявил о списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.
На звание лучшего игрока претендуют форвард «Ювентуса» Альваро Мората (2 гола в матче с киевским «Динамо»), защитник «Лейпцига» Анхелиньо (2 гола в матче с «Истанбулом»), полузащитник «Шахтера» Тете (гол и два ассиста против «Реала») и полузащитник «Баварии» Кингсли Коман (2 гола против «Атлетико»).
Кто был лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов? ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020
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?? Анхелиньо#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур