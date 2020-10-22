Мората, Коман, Тете и Анхелиньо претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте объявил о списке претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

На звание лучшего игрока претендуют форвард «Ювентуса» Альваро Мората (2 гола в матче с киевским «Динамо»), защитник «Лейпцига» Анхелиньо (2 гола в матче с «Истанбулом»), полузащитник «Шахтера» Тете (гол и два ассиста против «Реала») и полузащитник «Баварии» Кингсли Коман (2 гола против «Атлетико»).