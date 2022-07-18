Стали известны результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии пройдут 2-3 августа, ответные игры — 9 августа.
Результаты жеребьевки:
Путь представителей лиг:
«Монако» — ПСВ
«Динамо» Киев / «Фенербахче» — «Штурм»
«Юнион» — «Рейнджерс»
«Бенфика» — «Митьюлланд» / «АЕК» Ларнака
Путь чемпионов:
«Маккаби» Хайфа / Олимпиакос — «Аполлон»
«Карабах» / «Цюрих» — «Ференцварош» / «Слован» Братислава
«Лудогорец» / «Шемрок Роверс» — «Динамо» Загреб / «Шкупи»
«Марибор» / «Шериф» — ХИК / «Виктория» Пльзень
«Линфилд» / «Буде-Глимт» — «Жальгирис» / «Мальме»
«Црвена Звезда» — «Пюник» / «Дюделанж»
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