Стали известны результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

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Сегодня, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии пройдут 2-3 августа, ответные игры — 9 августа.

Результаты жеребьевки:

Путь представителей лиг:

«Монако» — ПСВ

«Динамо» Киев / «Фенербахче» — «Штурм»

«Юнион» — «Рейнджерс»

«Бенфика» — «Митьюлланд» / «АЕК» Ларнака

Путь чемпионов:

«Маккаби» Хайфа / Олимпиакос — «Аполлон»

«Карабах» / «Цюрих» — «Ференцварош» / «Слован» Братислава

«Лудогорец» / «Шемрок Роверс» — «Динамо» Загреб / «Шкупи»

«Марибор» / «Шериф» — ХИК / «Виктория» Пльзень

«Линфилд» / «Буде-Глимт» — «Жальгирис» / «Мальме»

«Црвена Звезда» — «Пюник» / «Дюделанж»