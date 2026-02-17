«Монако» — «ПСЖ»: во сколько начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Монако» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 17 февраля

«Монако» и «ПСЖ» сыграют в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов во вторник, 17 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте.

В этом матче могут встретиться две российские звезды: вратарь Матвей Сафонов, выступающий за парижан, и полузащитник Александр Головин, играющий за монегасков.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

17 февраля, 23:00. Луи II (Монако)

Игру в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko при наличии платной подписки на сервис.

В общем этапе Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место, «ПСЖ» с 14 очками стал 11-м. Ответный матч пройдет в Париже 25 февраля.