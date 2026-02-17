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«Монако» — «ПСЖ»: во сколько начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Монако» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 17 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Монако» и «ПСЖ» сыграют в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов во вторник, 17 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: онлайн трансляция первых стыковых матчей 17&nbsp;февраля 2026 года.«Бенфика» — «Реал», «Монако» — «ПСЖ», «Галатасарай» — «Ювентус», «Боруссия» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте.

В этом матче могут встретиться две российские звезды: вратарь Матвей Сафонов, выступающий за парижан, и полузащитник Александр Головин, играющий за монегасков.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
17 февраля, 23:00. Луи II (Монако)
Монако
2:3
ПСЖ

Игру в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko при наличии платной подписки на сервис.

В общем этапе Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место, «ПСЖ» с 14 очками стал 11-м. Ответный матч пройдет в Париже 25 февраля.

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Александр Головин
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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