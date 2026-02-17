«Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче плей-офф Лиги чемпионов

«Монако» и «ПСЖ» встретятся в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 февраля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями и результатом игры «Монако» — «ПСЖ» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В общем этапе Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков в 8 турах общего этапа Лиги чемпионов и занял 21-е место. «ПСЖ» финишировал 11-м с 14 очками. Ответный матч состоится в Париже 25 февраля.