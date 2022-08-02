«Монако» ушел от поражения в первом матче квалификации ЛЧ против ПСВ. Головина заменили во втором тайме

«Монако» и ПСВ сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

«Монако» на своем поле принимал ПСВ в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч закончился вничью — 1:1.

Гости открыли счет, когда ближе к концу первого тайма отличился полузащитник Джоуи Веерман.

«Монако» ушел от поражения уже ближе к концу второго тайма, когда после подачи со стандарта отличился защитник Аксель Дисаси.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут, но был заменен во второй половине еще при счете 0:1.

Ответная встреча пройдет в Нидерландах и состоится 9 августа.