«Монако» попадет сразу в групповую стадию Лиги чемпионов, если «Манчестер Юнайтед» победит «Вильярреал» в финале Лиги Европы

23 мая «Монако» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в матче 38-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде с 78 очками остаться на третьем месте и попасть в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Однако у команды есть шансы оказаться сразу в групповом этапе ЛЧ. Это произойдет в том случае, если «Манчестер Юнайтед» победит «Вильярреал» 26 мая в финале Лиги Европы.

Если же сегодня выиграет «Вильярреал», то «Монако» останется в квалификации. И уже в первом своем матче сможет сыграть со «Спартаком». Команда Александра Головина будет сеяной в третьем квалификационном раунде. А красно-белые из-за низкого европейского рейтинга гарантированно попадут в число несеяных.