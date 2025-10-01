«Монако» и «Манчестер Сити» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября

«Монако» и «Манчестер Сити» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию матча в Монако в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko (по подписке). На стриминговом сервисе также пройдет перекличка интересных моментов вечерних встреч в одном окне (мультикаст начнется в 22.00 мск).

«Монако» в 1-м туре общего этапа уступил «Брюгге» (1:4), а «Манчестер Сити» выиграл у «Наполи» (2:1).