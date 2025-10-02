«Монако» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Монако» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

На дубль форварда английской команды Эрлина Холанна монегаски ответили забитыми мячами защитников Йордан Тезе и Эрика Дайера.

«Манчестер Сити» занимает восьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В 3-м туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вильярреалом», а «Монако» встретится с «Тоттенхэмом».