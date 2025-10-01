«Монако» — «Манчестер Сити»: Фати, Холанн и Фоден выйдут на поле с первых минут

«Монако» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Монако»: Кен, Вандерсон, Керер, Дайер, Салису, Диатта, Тезе, Кулибали, Аклиуш, Фати, Балогун.

Запасные: Ставецки, Льенар, Кайо Энрике, Бирет, Идумбо, Минамино, Иленихенья, Уттара, Кабраль.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Стоунс, Рубен Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Рейндерс, Доку, Холанн.

Запасные: Траффорд, Беттинелли, Аке, Ковачич, Нико Гонсалес, Савио, Матеус Нунес, Бобб, Мукаса, Льюис.

Матч «Монако» — «Манчестер Сити» пройдет в среду, 1 октября в Монако и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой и других встреч дня в Лиге чемпионов.