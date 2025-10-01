«Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» благодаря голу с пенальти в концовке

«Монако» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

У гостей на 15-й и 44-й минутах отличился Эрлин Холанн. У хозяев на 18-й минуте забил Йордан Тезе, на 90-й минуте Эрик Дайер реализовал пенальти и сравнял счет.

«Манчестер Сити» занимает восьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками. «Монако» идет на 30-й строчке с 1 очком.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Монако» примет «Тоттенхэм».